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В Днепре девушка выжила после падения с пятого этажа

12:48, 07 августа 2019
Происшествия
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Кроме девушки в квартире находилась и ее бабушка / Фото Yulya Balaeva via flickr.com

Об этом сообщает «Информатор».

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Инцидент случился вечером во вторник, 6 августа, на улице Коробова. После падения из окна девушка выжила, но получила перелом таза, закрытую травму головы, а также множественные ссадины и ушибы.

Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу на Космической. Известно, что кроме девушки в квартире находилась и ее бабушка.

Причины происшествия установят правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 3 августа девушка погибла в результате падения из окна многоэтажки.

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Теги: #Днепр#женщина выпала из окнапогода в Днепре