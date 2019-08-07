В Днепре девушка выжила после падения с пятого этажа
12:48, 07 августа 2019Происшествия
177 0
Девушка получила перелом таза, закрытую травму головы, а также множественные ссадины и ушибы.
Кроме девушки в квартире находилась и ее бабушка / Фото Yulya Balaeva via flickr.com
16-летняя жительница Днепра выжила после падения с пятого этажа.
Об этом сообщает «Информатор».
Читайте такжеВ Одессе задержан мужчина, бросивший гранату из окна многоэтажки
Инцидент случился вечером во вторник, 6 августа, на улице Коробова. После падения из окна девушка выжила, но получила перелом таза, закрытую травму головы, а также множественные ссадины и ушибы.
Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу на Космической. Известно, что кроме девушки в квартире находилась и ее бабушка.
Причины происшествия установят правоохранители.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 3 августа девушка погибла в результате падения из окна многоэтажки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter