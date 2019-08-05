В Харьковской области умерла женщина, которая отработала три недели без выходных (фото)

На руках убитой горем матери-пенсионерки осталось двое маленьких внуков.

В городе Купянске Харьковской области умерла 32-летняя Светлана Гречановская, которую всем миром пытались поставить на ноги после тяжелого инсульта.

Как пишет ГородХ, у Светы осталось две малолетних дочери, которые сейчас находятся на попечении бабушки.

Читайте такжеВ Киеве девушка погибла в результате падения из окна многоэтажки

Напомним, в январе девушка пришла с работы, и ей неожиданно стало плохо. Благодаря быстрой реакции девятилетней дочери, которая не растерялась и вызвала «скорую», Светлану оперативно госпитализировали в местную больницу, а затем перевезли в Харьков, где нейрохирурги сделали ей операцию на головном мозге.

Тогда мама Светы рассказывала: накануне случившегося дочь отработала три недели без выходных. Скорее всего, гипертонический криз – последствие стресса и тотальной усталости.

После операции девушка месяц находилась в коме, но весной открыла глаза и вроде бы пошла на поправку. Несколько месяцев подряд знакомые и совершенно чужие люди всем миром собирали деньги на лечение девушки. Родные отчитывались в соцсетях: вот Света начала дышать самостоятельно, вот – стала поворачивать головой и реагировать на внешние раздражители. Последний месяц Света Гречановская приходила в себя дома. Социальные службы привезли ей специальную удобную кровать, медики извлекли зонд, и девушка стала есть из ложки. Казалось, вот-вот, маленькими шажками она таки придет к полному выздоровлению.

Но чуда не случилось. 2 августа сердце Светы перестало биться. На руках убитой горем матери-пенсионерки осталось двое маленьких внуков.