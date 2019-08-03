Полиция задержала мать, выбросившую тело трехлетнего сына в чемодане

Чемодан с телом трехлетнего мальчика обнаружили в кустах в Черновцах в конце июня.

Правоохранители задержали женщину 1997 года рождения, которая в конце июня выбросила в чемодане тело своего трехлетнего сына.

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Об этом в пятницу, 2 августа, на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу. Спасибо нашим неравнодушным гражданам за помощь!", - написал он.

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, выбросила его через несколько дней после смерти. Чемодан с мертвым ребенком нашли в кустах в Черновцах в конце июня. Труп мальчика был завернутый в одеяло. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе 22-летний местный житель зарезал ухажера своей матери, сняв убийство на видео.