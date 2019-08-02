Отравление сотрудников предприятия в Днепре: 17 пострадавших остаются в больницах уже вторую неделю
В лечебных учреждениях Днепропетровской области с пищевым отравлением остаются 17 сотрудников ООО "Миропласт". Об этом 2 августа сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"По состоянию на 7.00 2 августа в лечебных учреждениях с диагнозом "сальмонеллез" остаются госпитализированными 17 работников ООО "Миропласт" (были госпитализированы в течение 20–24 июля)", - рассказали в пресс-центре.
В ГСЧС добавили, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Изначально было известно о 17 пострадавших. Все они употребляли пищу, предоставленную ФЛП "Синявская Н.В.".
26 июля в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 24.