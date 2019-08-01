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В Киеве возле Южного моста вспыхнула элитная иномарка, пожарные не могли добраться из-за пробки (видео)

15:33, 01 августа 2019
Происшествия
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На проспекте Бажана в Киеве сгорел автомобиль / скриншот

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Как сообщает dtp.kiev.ua, огонь также перекинулся на траву на разделителе.

Из-за плотной пробки, которую сразу организовали участники движения, к прибытию спасателей ГСЧС автомобиль уже был полностью уничтожен огнем.

"Очень тяжело прорывались спасатели ГСЧС на серьёзное ДТП с пожаром BMW X5 в Киеве на проспекте Бажана. Граждане пропускали очень нехотя, приходилось много сигналить, сирена не на всех влияет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в июле возле метро "Лесная" в Киеве на ходу загорелась маршрутка.

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Теги: #Киев#пожар автомобиляпогода в Киеве