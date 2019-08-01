В Киеве возле Южного моста вспыхнула элитная иномарка, пожарные не могли добраться из-за пробки (видео)

Несмотря на включенную сирену, многие машины не спешили уступать дорогу пожарным.

В Киеве на проспекте Бажана возле Южного моста автомобиль BMW X5 врезался в отбойник и загорелся.

Читайте такжеВ центре Киева горела элитная иномарка Maserati (фото, видео)

Как сообщает dtp.kiev.ua, огонь также перекинулся на траву на разделителе.

Из-за плотной пробки, которую сразу организовали участники движения, к прибытию спасателей ГСЧС автомобиль уже был полностью уничтожен огнем.

"Очень тяжело прорывались спасатели ГСЧС на серьёзное ДТП с пожаром BMW X5 в Киеве на проспекте Бажана. Граждане пропускали очень нехотя, приходилось много сигналить, сирена не на всех влияет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в июле возле метро "Лесная" в Киеве на ходу загорелась маршрутка.