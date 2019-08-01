В Киеве возле Южного моста вспыхнула элитная иномарка, пожарные не могли добраться из-за пробки (видео)
15:33, 01 августа 2019Происшествия
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Несмотря на включенную сирену, многие машины не спешили уступать дорогу пожарным.
На проспекте Бажана в Киеве сгорел автомобиль / скриншот
В Киеве на проспекте Бажана возле Южного моста автомобиль BMW X5 врезался в отбойник и загорелся.
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Как сообщает dtp.kiev.ua, огонь также перекинулся на траву на разделителе.
Из-за плотной пробки, которую сразу организовали участники движения, к прибытию спасателей ГСЧС автомобиль уже был полностью уничтожен огнем.
"Очень тяжело прорывались спасатели ГСЧС на серьёзное ДТП с пожаром BMW X5 в Киеве на проспекте Бажана. Граждане пропускали очень нехотя, приходилось много сигналить, сирена не на всех влияет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, в июле возле метро "Лесная" в Киеве на ходу загорелась маршрутка.
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