Тайник для терактов: на Луганщине СБУ «накрыла» большой арсенал оружия боевиков (фото)

В Луганской области оперативники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с военными средствами поражения, которые могли быть использованы для совершения террористических актов.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, на территории заброшенного частного домовладения в Новоайдарском районе найден большой арсенал с оружием.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из тайника 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм, которые запрещены Минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинским властям территории.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.