На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали контрабандистов с более 50 тыс. пачек сигарет.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, вечером 30 июля было выявлено 104 ящика с более чем 50 тыс. пачек табачных изделий, которые контрабандисты планировали переправить в соседнюю Венгрию.

«Во время патрулирования пограничники заметили возле границы микроавтобус и внедорожник - оба транспортных средства марки «Митсубиси». Возле автомобилей было большое количество пакетов в черном полиэтилене», - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда водители автомобилей заметили пограничников, то попытались скрыться, осуществляя при этом опасные маневры, угрожавшие жизни и здоровью военнослужащих.

Пограничный наряд произвел предупредительные выстрелы вверх, но, поскольку контрабандисты проигнорировали законные требования правоохранителей, пограничники произвели еще несколько выстрелов по колесам автомобилей. Однако водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на повреждение колеса, ему удалось скрыться.

В настоящее время правоохранители разыскивают беглеца. Другой автомобиль и водителя пограничники задержали. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 и ст. 204-1 КУоАП.