Аноним «заминировал» все больницы, церкви и гостиницы Львова

Сообщение зафиксировали, однако массовой эвакуации в городе не проводилось.

Во Львове после анонимного сообщения о заминировании проводился мониторинг относительно возможного заложения взрывных устройств в больницах, церквях и отелях города, однако массовой эвакуации людей не было.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 30 июля в 16:14 на электронную почту патрульной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений и гостиниц Львова. Аноним каких-либо требований не выдвигал.

«Сообщение было зафиксировано, проводился мониторинг ситуации. Проводятся мероприятия по выявлению лица, отправившего сообщение», - отметили во Львовской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Киеве "заминировали" все детсады города.