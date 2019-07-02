Полиция проверяет информацию о минировании всех детсадов в Киеве

В КГГА держат связь с правоохранителями.

Полиция проверяет информацию о минировании всех детских садов в Киеве.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Читайте такжеВ Киеве "минировали" все родильные дома, учебные заведения, ряд ТЦ и супермаркетов

«Было сообщено о минировании детских садов во всех районах Киева. Сейчас полиция приступает к работе. Мы держим связь с правоохранителями», - сказали в Управлении.

Представитель Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага сообщила, что анонимное сообщение поступило по электронной почте.

«Сообщалось, что заминированы все детские сады у нас, в Киеве, в 13.00 все взорвутся. Но уже 20 минут первого... Письмо пришло на электронный адрес. Мы отправили письмо на СБУ, правоохранителей, и дальше уже они разбираются - это их компетенция», - сказала Водолага.

В связи с сообщением о минировании всех детских садов в Киеве полиция принимает решение о полной или частичной эвакуации объектов непосредственно на местах. Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникаций полиции Киева.

"Есть такое сообщение. Проводятся проверки. Информация поступила на электронную почту ГСЧС", - сообщили в полиции.

На вопрос, проводится ли эвакуация из детских садов, в полиции ответили, что из-за большого количества объектов в зависимости от числа людей, от рабочего режима "одновременно все объекты не могут проверить".

"Принимается решение уже на месте - полная или частичная эвакуация. Возможно, там какие-то технические здания проверяют. Все зависит от объекта, от времени, от разных обстоятельств", - сообщили в полиции.

Также в полиции точно не могут сказать, когда будут завершены работы по проверке всех объектов.

"О времени не можем сказать, когда это будет", - добавили в полиции.

Напомним, 25 июня в Киеве уже сообщали о "минировании" всех детсадов, отделений "скорой", аптек, гостиниц и 23 домов.