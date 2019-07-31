СБУ разоблачила бывшего правоохранителя, который действовал в интересах спецслужб РФ

Он собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины уличили бывшего сотрудника Министерства внутренних дел в разведывательной деятельности во вред государственной безопасности нашей страны по заданию ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ "накрыла" нарколабораторию, в которой ежемесячно изготавливали более 200 килограммов наркотиков (фото)

Отмечается, что по заданию «куратора» агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. А полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде во временно оккупированный Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта производства. Также сообщается, что во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире злоумышленника вещественные доказательства, подтверждающие его незаконную деятельность.