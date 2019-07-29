На Киевщине пьяный тракторист устроил гонки с полицией

Нарушителя преследовали и задержали уже у него дома.

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области пьяный мужчина на самодельном тракторе устроил гонки с патрульными.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.

"Проигнорировав требование остановиться, он доехал до своего дома, где начал ругаться, оказал сопротивление и пытался убежать. На нарушителя составлено 4 админматериала и его уже ждет суд", - сообщили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине полиция с трудом остановила водителя, который ночью ехал без света, а вместо того чтобы остановиться по требованию правоохранителей, начал убегать от них. Mercedes убегал от копов по встречной полосе международной трассы, попытка заблокировать дорогу провалилась – водитель протаранил преграды и продолжил побег. В Ривном он вылетел с дороги и развалил забор, однако даже после этого пытался избежать ареста.