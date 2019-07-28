"Альтернатива замку": в Мариуполе мужчина установил на дверную ручку взрывное устройство

По предварительной информации, мужчина установил на двери запал гранаты, который сдетонировал.

В Мариуполе мужчина установил на дверную ручку взрывное устройство, объяснив это тем, что у него сломался замок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Читайте такжеНа Ривненщине в руках 12-летнего мальчика взорвалась петарда, помещенная в стеклянную бутылку (видео)

Отмечается, что в полицию в субботу, 27 июля, позвонили местные жители, которые сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре города прогремел взрыв. В квартире полицейские обнаружили фрагменты взрывного устройства.

Мужчину, который арендовал квартиру, во время взрыва дома не было. Полиция установила, что он - ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Он рассказал, что самостоятельно изготовил взрывное устройство и установил его на дверь как «альтернативу замку», который сломался.

По факту открыто уголовные производство по ч. 2 ст. 15, ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, вблизи неподконтрольного правительству Никишиного в Донецкой области водитель трактора получил ранения в результате подрыва, предположительно, на противотанковой мины.