На оккупированной части Донецкой области тракторист подорвался на мине

Пострадавший с переломами правой ноги был госпитализирован.

Вблизи неподконтрольного правительству Никишино в Донецкой области водитель трактора получил ранения в результате подрыва, предположительно, на противотанковой мины.

Как говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, 26 июля медработники больницы в н. п. неподконтрольного Енакиево сообщили СММ, что 19 июля к ним доставили мужчину 30-39 лет с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины.

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На следующий день этот мужчина сообщил наблюдателям телефону, что 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге возле н. п. Никишино, когда услышал громкий взрыв.

В отчете отмечается, что дома у раненого мужчины в н. п. Ольховатка члены патруля миссии зафиксировали поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, в результате подрыва на, вероятно, противотанковой мины (ТМ-62). «Друг мужчины, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля нашел пострадавшего, который лежал на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево», - сообщили в СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, российско-террористические войска за прошедшие сутки, 27 июля, один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применяли.