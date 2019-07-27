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Маски, оружие и дорогие авто: полиция задержала организатора "голливудской" банды грабителей (фото)

12:08, 27 июля 2019
Происшествия
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Полиция задержала главаря опасной банды грабителей / фото пресс-служба полиции

Полицейские задержали организатора преступной банды налетчиков на ювелирные магазины. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет свыше 5 миллионов долларов США.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, поисками банды правоохранители занимались 14 месяцев. Задержанного подозревают в 18 нападениях, ему грозит наказание, предусмотренное семью статьям УК Украины.

Все это время мужчина использовал средства профессиональной конспирации и изменил внешность.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска (ОУР) Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, в преступную группу входило пять человек. Злоумышленники нападали на ювелирные магазины в течение 2016 – 2018 гг. на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.

фото пресс-служба полиции

Так, в мае 2018 года участники группы напали на ювелирный магазин в Херсоне. Для их задержания была развернута спецоперация.

"Ограничили движение транспорта, чтоб перекрыть подозреваемым пути отхода. Однако гражданские автомобили начали объезжать территорию и оказались в зоне огня. Чтобы не допустить жертв, КОРД не открыл огонь по участникам группы. И не ошиблись. Количество изъятого оружия только подтвердило это. Тогда у них в авто было 5 автоматов, гранатомет и гранаты", – рассказал полицейский.

Тогда разбойникам удалось скрыться, а во время обысков оставленного ими авто полицейские обнаружили арсенал оружия.

фото пресс-служба полиции

"Изъяли также их "ударный" автомобиль BMW X6, который уже был оборудован под следующее преступление. На нем были спецсигналы, сигнальное громкоговорящее устройство. То есть выбрали сюжет, связанный с силовиками: проблесковые маячки, мощный форсированный двигатель, заряженный на стремительный отрыв", – рассказал оперативник.

Также полицейские изъяли пять единиц законного транспорта злоумышленников и наложили на него арест.

О подготовленности и дерзости группы говорили и способы совершения преступлений. Так, в Винницкой области разбойники напали сразу на несколько ювелирных магазинов в день города.

фото пресс-служба полиции

"Быстро зашли в магазин, под угрозой автоматов похитили 5 кг золота. Вышли. Туда на вызов вылетает полиция охраны. Преступники в это время проезжают квартал и так же нападают на другую ювелирку. Туда выезжает второй наряд полиции охраны. Банда снова проезжает квартал и нападает на третий магазин. Они настолько все отработали, определили роли и действия каждого, что их нападение длилось до 2 минут", – сообщил Сергей Прудченко.

Он добавил, что даже просматривая содержимое аптечки банды, которую потом обнаружили полицейские, было понятно, что преступники всегда были готовы к активному сопротивлению: при себе имели все необходимые современные средства и приборы, которые используются при тяжелых огнестрельных ранениях.

фото пресс-служба полиции

Больше года полицейские не прекращали поиски участников банды и в июле 2019 года задержали ее организатора. Им является ранее судимый 35-летний житель г. Первомайск (Николаевская область). Все это время мужчина использовал средства конспирации, сменил стиль жизни и внешность.

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Правоохранители долго выслеживали подозреваемого и искали место для его задержания. В конце концов он привел стражей порядка к частному дому в Первомайске.

В 4 утра правоохранители провели штурм дома, в котором также были привлечены группы задержания по Херсонской области и бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД).

"КОРД полностью заблокировал периметр. Знали, что на территории бойцовская собака, в доме – дети, женщины. Как только начали заходить и бить стекла – он не спит, а выпрыгивает в окно. Но мы хорошо знали план здания, и понимали, что это самое слабое место. И он с боевым пистолетом "Glock 1" выпрыгнул прямо к КОРДу. Спецназовцы его положили», – рассказал Сергей Прудченко.

Во время обыска дома полицейские обнаружили оружие, устройство для глушения сигнала, рации, силиконовые маски-балаклавы (полностью меняющие лицо человека, можно узнать только по глазам), тактическую форму.

фото пресс-служба полиции

Организатору преступной группы грозит наказание, предусмотренное семью статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по ст. 257 (Бандитизм), ч.4 ст.187 (Разбой), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 348 (Покушение на жизнь работника правоохранительного органа) УКУ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Сейчас в розыске остаются четверо участников группы. Другие не настолько общественно опасны как он. Он играл основную роль – подыскивал объекты, разрабатывал планы нападений, раздавал роли, занимался подбором транспорта. Был мозговым центром", – сообщил Сергей Прудченко.

Сейчас задержанному лидеру группы избрана мера пресечения – 60 суток ареста без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Киеве мужчина украл деньги из открытой машины инкассаторов.

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Теги: #полиция#ограбление