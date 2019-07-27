Маски, оружие и дорогие авто: полиция задержала организатора "голливудской" банды грабителей (фото)

Сумма причиненного ими ущерба составляет свыше 5 миллионов долларов.

Полицейские задержали организатора преступной банды налетчиков на ювелирные магазины. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет свыше 5 миллионов долларов США.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, поисками банды правоохранители занимались 14 месяцев. Задержанного подозревают в 18 нападениях, ему грозит наказание, предусмотренное семью статьям УК Украины.

Все это время мужчина использовал средства профессиональной конспирации и изменил внешность.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска (ОУР) Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, в преступную группу входило пять человек. Злоумышленники нападали на ювелирные магазины в течение 2016 – 2018 гг. на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Так, в мае 2018 года участники группы напали на ювелирный магазин в Херсоне. Для их задержания была развернута спецоперация.

"Ограничили движение транспорта, чтоб перекрыть подозреваемым пути отхода. Однако гражданские автомобили начали объезжать территорию и оказались в зоне огня. Чтобы не допустить жертв, КОРД не открыл огонь по участникам группы. И не ошиблись. Количество изъятого оружия только подтвердило это. Тогда у них в авто было 5 автоматов, гранатомет и гранаты", – рассказал полицейский.

Тогда разбойникам удалось скрыться, а во время обысков оставленного ими авто полицейские обнаружили арсенал оружия.

"Изъяли также их "ударный" автомобиль BMW X6, который уже был оборудован под следующее преступление. На нем были спецсигналы, сигнальное громкоговорящее устройство. То есть выбрали сюжет, связанный с силовиками: проблесковые маячки, мощный форсированный двигатель, заряженный на стремительный отрыв", – рассказал оперативник.

Также полицейские изъяли пять единиц законного транспорта злоумышленников и наложили на него арест.

О подготовленности и дерзости группы говорили и способы совершения преступлений. Так, в Винницкой области разбойники напали сразу на несколько ювелирных магазинов в день города.

"Быстро зашли в магазин, под угрозой автоматов похитили 5 кг золота. Вышли. Туда на вызов вылетает полиция охраны. Преступники в это время проезжают квартал и так же нападают на другую ювелирку. Туда выезжает второй наряд полиции охраны. Банда снова проезжает квартал и нападает на третий магазин. Они настолько все отработали, определили роли и действия каждого, что их нападение длилось до 2 минут", – сообщил Сергей Прудченко.

Он добавил, что даже просматривая содержимое аптечки банды, которую потом обнаружили полицейские, было понятно, что преступники всегда были готовы к активному сопротивлению: при себе имели все необходимые современные средства и приборы, которые используются при тяжелых огнестрельных ранениях.

Больше года полицейские не прекращали поиски участников банды и в июле 2019 года задержали ее организатора. Им является ранее судимый 35-летний житель г. Первомайск (Николаевская область). Все это время мужчина использовал средства конспирации, сменил стиль жизни и внешность.

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Правоохранители долго выслеживали подозреваемого и искали место для его задержания. В конце концов он привел стражей порядка к частному дому в Первомайске.

В 4 утра правоохранители провели штурм дома, в котором также были привлечены группы задержания по Херсонской области и бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД).

"КОРД полностью заблокировал периметр. Знали, что на территории бойцовская собака, в доме – дети, женщины. Как только начали заходить и бить стекла – он не спит, а выпрыгивает в окно. Но мы хорошо знали план здания, и понимали, что это самое слабое место. И он с боевым пистолетом "Glock 1" выпрыгнул прямо к КОРДу. Спецназовцы его положили», – рассказал Сергей Прудченко.

Во время обыска дома полицейские обнаружили оружие, устройство для глушения сигнала, рации, силиконовые маски-балаклавы (полностью меняющие лицо человека, можно узнать только по глазам), тактическую форму.

Организатору преступной группы грозит наказание, предусмотренное семью статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по ст. 257 (Бандитизм), ч.4 ст.187 (Разбой), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 348 (Покушение на жизнь работника правоохранительного органа) УКУ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Сейчас в розыске остаются четверо участников группы. Другие не настолько общественно опасны как он. Он играл основную роль – подыскивал объекты, разрабатывал планы нападений, раздавал роли, занимался подбором транспорта. Был мозговым центром", – сообщил Сергей Прудченко.

Сейчас задержанному лидеру группы избрана мера пресечения – 60 суток ареста без права внесения залога.

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