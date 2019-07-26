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На Полтавщине 19-летняя девушка побила мужчину и забрала мобильный (фото)

16:19, 26 июля 2019
Происшествия
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Все обстоятельства дел выясняют следователи / фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кременчуга на своей странице в Facebook.

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«Этой ночью 19-летняя девушка нанесла мужчине телесные повреждения и открыто завладела его мобильным телефоном. После чего побежала с подругой в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба полиции

Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные нашли две девушки, которые по внешним признакам подходили под предоставленные ориентиры. Пострадавший их узнал.

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу. Все обстоятельства дела теперь выясняют следователи.

Фото: пресс-служба полиции

Как сообщал УНИАН, в Киеве оперативник Оболонского управления полиции пострадал от группового нападения.

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Теги: #нападение#избиение#Кременчугпогода в Полтаве