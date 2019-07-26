На Полтавщине 19-летняя девушка побила мужчину и забрала мобильный (фото)

По горячим следам патрульные обнаружили молодую грабительницу.

В Кременчуге Полтавской области 19-летняя девушка побила мужчину и забрала у него мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кременчуга на своей странице в Facebook.

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«Этой ночью 19-летняя девушка нанесла мужчине телесные повреждения и открыто завладела его мобильным телефоном. После чего побежала с подругой в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные нашли две девушки, которые по внешним признакам подходили под предоставленные ориентиры. Пострадавший их узнал.

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу. Все обстоятельства дела теперь выясняют следователи.

Как сообщал УНИАН, в Киеве оперативник Оболонского управления полиции пострадал от группового нападения.