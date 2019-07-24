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В Днепре двухлетний мальчик ходил по улице с ножом

12:07, 24 июля 2019
Происшествия
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Патрульных вызвал прохожий, который увидел на улице мальчика с ножом / фото патрульная полиция Днепропетровской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, о данном факте на спецлинию «102» позвонил неравнодушный гражданин.

«Патрульные сразу прибыли на место происшествия и встретились с заявителем. С ним был маленький мальчик босиком. Мужчина рассказал, что малыш ходил по проспекту без родителей, а в руках держал нож. Гражданин забрал у ребенка нож и вызвал полицию, чтобы найти его родителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские взяли ребенка в служебный автомобиль, стали опрашивать людей, которые указали, где, вероятно, проживает мать малыша. Ее нашли в одном из домов на улице Надежды Алексеенко.

За невыполнение родительских обязанностей на мать ребенка составлен админпротокол / фото патрульная полиция Днепропетровской области

Женщина имела признаки алкогольного опьянения. Она объяснила, что пришла с дня рождения, где ее малыш – не знала. Правоохранители пригласили мать с ребенком в Чечеловский райотдел полиции и передали их сотрудникам ювенальной превенции.

На мать, которая подвергала своего сына опасности и оставила его без присмотра, составлен протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родительских обязанностей).

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Теги: #Днепр#нож#мальчикпогода в Днепре