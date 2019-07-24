В Днепре двухлетний мальчик ходил по улице с ножом

Полицейские нашли мать ребенка по месту жительства. Она имела признаки алкогольного опьянения и не знала, где ее ребенок.

В Днепре 2-летний мальчик без сопровождения взрослых вчера вечером ходил по проспекту Пушкина с ножом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, о данном факте на спецлинию «102» позвонил неравнодушный гражданин.

«Патрульные сразу прибыли на место происшествия и встретились с заявителем. С ним был маленький мальчик босиком. Мужчина рассказал, что малыш ходил по проспекту без родителей, а в руках держал нож. Гражданин забрал у ребенка нож и вызвал полицию, чтобы найти его родителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские взяли ребенка в служебный автомобиль, стали опрашивать людей, которые указали, где, вероятно, проживает мать малыша. Ее нашли в одном из домов на улице Надежды Алексеенко.

Женщина имела признаки алкогольного опьянения. Она объяснила, что пришла с дня рождения, где ее малыш – не знала. Правоохранители пригласили мать с ребенком в Чечеловский райотдел полиции и передали их сотрудникам ювенальной превенции.

На мать, которая подвергала своего сына опасности и оставила его без присмотра, составлен протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родительских обязанностей).