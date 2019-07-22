На Херсонщине военнослужащий из-за неосторожности ранил своего сослуживца

Во время разрядки оружия один военный ранил в ногу другого. Ему грозит лишение свободы до 3 лет.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием военным, который из автомата ранил другого военного в ногу.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР. По предварительной информации следствия, военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, чем нанес ранение в ногу своему коллеге по службе. Раненого госпитализировали в военный госпиталь города Николаева.

Также в ГБР сообщают, что планируют в этом деле провести комплекс судебных экспертиз, вручить военнослужащему, ранившему коллегу, сообщение о подозрении.

Расследование начато по факту нарушения правил обращения с оружием, если это причинило потерпевшему телесные повреждения (ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде служебного ограничения на срок до двух лет или содержания в дисциплинарном батальоне на тот же срок, либо лишение свободы на срок до трех лет.