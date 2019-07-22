На Ривненщине в руках 12-летнего мальчика взорвалась петарда, помещенная в стеклянную бутылку (видео)
В городе Вараш Ровенской области в руках 12-летнего мальчика взорвалась петарда, которую он поместил в стеклянную бутылку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Осколки попали школьнику в лицо и туловище. В тяжелом состоянии с ранением печени и внутренне-брюшным кровотечением парня доставили в больницу. Там его сразу прооперировали. Сейчас состояние подростка стабилизировалось.
Петарду ему с другом продали в местном магазине. Теперь продавщице грозит штраф до 1020 гривень, ведь продавать пиротехнику несовершеннолетним запрещено.
Матери школьника, в свою очередь, грозит уголовная ответственность за неисполнение родительских обязанностей.
По словам заместителя руководителя следственного отделения полиции Вараша Юрия Суликовского, ребята играли и пытались взорвать стеклянную бутылку. В тот момент, когда один из них держал ее в руках, бутылка подорвалась и он получил травму.