цей матеріал доступний українською

На Ривненщине в руках 12-летнего мальчика взорвалась петарда, помещенная в стеклянную бутылку (видео)

18:08, 22 июля 2019
Происшествия
280 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одесской области два пешехода жестоко избили водителя иномарки, стрелявшего в них из травмата

Осколки попали школьнику в лицо и туловище. В тяжелом состоянии с ранением печени и внутренне-брюшным кровотечением парня доставили в больницу. Там его сразу прооперировали. Сейчас состояние подростка стабилизировалось.

Петарду ему с другом продали в местном магазине. Теперь продавщице грозит штраф до 1020 гривень, ведь продавать пиротехнику несовершеннолетним запрещено.

Матери школьника, в свою очередь, грозит уголовная ответственность за неисполнение родительских обязанностей.

По словам заместителя руководителя следственного отделения полиции Вараша Юрия Суликовского, ребята играли и пытались взорвать стеклянную бутылку. В тот момент, когда один из них держал ее в руках, бутылка подорвалась и он получил травму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ривненщина#взрыв петарды