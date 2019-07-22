На Днепропетровщине неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку (фото)

Мужчина фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон.

В Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным способом.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"28-летняя жительница Днепропетровской области перед тем, как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей, 2006 и 2015 г.р., бабушке и неродном деду, 1954 г.р. После того, как мать вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21.07.2019 совершил в отношении нее действия сексуального характера", - рассказал он.

Отмечается, что его задержали сотрудники полиции. Установлено, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области дедушка насиловал свою внучку, пока мать ездила на заработки в Польшу.