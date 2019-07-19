В Харькове и пригороде неизвестные взорвали два банкомата (фото, видео)

Пострадавших нет. Сумма похищенных денежных средств устанавливается.

В Харькове и пригороде неизвестные сегодня взорвали два банкомата.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, происшествия произошли сегодня утром в Киевском районе Харькова и городе Люботине.

«Информация о взрывах банкоматов поступила в Киевский отдел полиции в 3:40 и в 4:20 в полицию города Люботин», - говорится в сообщении.

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На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

«Осмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества. Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине», - добавили в полиции.

Сумма похищенных денежных средств устанавливается. Отмечается, что никто из граждан не пострадал.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о квалификации происшествий в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області

Напомним, в ночь на вторник, 25 июня, на проспекте Победы в Харькове неизвестные взорвали банкомат.