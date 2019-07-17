В Харькове "новая Зайцева" на авто врезалась в агитационную палатку (фото)

После столкновения автомобиль проехал еще несколько метров и остановился у жилого дома.

В Харькове 20-летняя девушка на автомобиле Nissan совершила ДТП, в котором пострадали люди.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, авария произошла 16 июля на проспекте Юбилейном.

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Установлено, что водитель не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрный камень и врезалась в агитационную палатку. После столкновения автомобиль проехал еще несколько метров и остановился у жилого дома.

В результате ДТП травмы получила женщина, работающая агитатором, и двое прохожих. Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние и степень полученных телесных повреждений пока уточняются. Еще у двух мужчин медики зафиксировали ушибы.

Напомним, в октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове автомобили Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шестеро людей.

Как сообщалось, 17 июля в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo упал с моста.