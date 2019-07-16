Появилось видео, как парень-самоубийца из Ирпеня убегает с места покушения на бывшую девушку

После задержания парень застрелился в полицейском участке.

Журналисты показали видео, где парень убегает с места, на котором стрелял в свою бывшую девушку и ее нового бойфренда.

Видео снято камерами наблюдения на доме, возле которого произошла стрельба, сообщает ТСН.

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Отмечается, что компания шла вместе некоторое время, после чего 19-летний стрелок отстал от пары и произвел выстрелы им в затылок. Пострадавшие до сих пор находятся в больнице.

Стрелка задержали в 12 километрах от места событий.

Напомним, в участке задержанный смог высвободить руку из наручников, выхватить собственный незарегистрированный травматический пистолет, из которого стрелял в пару, и выстрелить себе в висок.