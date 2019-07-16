Под Киевом парень пытался убить экс-возлюбленную и ее нового избранника, а затем застрелился сам

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям работников полиции создана специальная комиссия. Сейчас продолжается служебное расследование.

В городе Ирпень Киевской области 19-летний парень стрелял в молодую пару. Бывшая девушка напавшего и ее нынешний парень получили травмы затылочной части головы.

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Позже злоумышленник был задержан, сообщает пресс-служба полиции Киевщины. Учитывая его опасное поведение, правоохранители применили специальное средство – наручники и доставили парня в Ирпенское отделение полиции для составления процессуальных документов о задержании и изъятии у него оружия.

В помещении полиции парень неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие. Но парень внезапно повернул оружие к виску и выстрелил себе в голову.

Медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице. Происходящее в отделе полиции зафиксированные камерами видеонаблюдения.

Сейчас открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы, который получил огнестрельное ранение головы. Основная версия трагедии – самоубийство.