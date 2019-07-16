Под Киевом парень пытался убить экс-возлюбленную и ее нового избранника, а затем застрелился сам
В городе Ирпень Киевской области 19-летний парень стрелял в молодую пару. Бывшая девушка напавшего и ее нынешний парень получили травмы затылочной части головы.
Читайте такжеВ Донецкой области задержанный выхватил у полицейского оружие и застрелился
Позже злоумышленник был задержан, сообщает пресс-служба полиции Киевщины. Учитывая его опасное поведение, правоохранители применили специальное средство – наручники и доставили парня в Ирпенское отделение полиции для составления процессуальных документов о задержании и изъятии у него оружия.
В помещении полиции парень неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие. Но парень внезапно повернул оружие к виску и выстрелил себе в голову.
Медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице. Происходящее в отделе полиции зафиксированные камерами видеонаблюдения.
Сейчас открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы, который получил огнестрельное ранение головы. Основная версия трагедии – самоубийство.