В Киеве женщина родила за трансформаторной будкой и ушла

На данный момент жизни младенца ничего не угрожает, а роженица находится в больнице. У нее потеря крови.

Ранним утром 16 июля в Киеве во дворе жилого дома по адресу улица Славгородская, 3/5 обнаружили новорожденного ребенка. Младенец лежал на земле за трансформаторной будкой. Плач малыша услышали местные жители.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 05:40. Об этом сообщает "Информатор".

По словам патрульных, женщина, которая живет на первом этаже дома, услышала детский плач. Когда она пошла на звук, то обнаружила младенца. Он лежал на земле за трансформаторной будкой. Именно она и вызвала медиков.

Читайте такжеОтомстил за мать: на Ривненщине пасынок с друзьями завез в лес и забил до смерти отчима

Врачи в экстренном порядке доставили малыша в роддом, который находится по адресу Харьковское шоссе, 121. Правоохранители начали разбираться и выяснили, что приблизительно в это же время со двора соседнего дома госпитализировали женщину. Ее также доставили в роддом, так как у нее было серьезное кровотечение и признаки недавних родов. Во время диалога она отрицала, что была беременна и родила ребенка. На данный момент жизни младенца ничего не угрожает, а роженица находится в больнице. У нее потеря крови.

При этом пострадавшая рассказала, где проживает, туда и отправился экипаж полицейских. По указанному адресу проживает семья женщины. Они рассказали полицейским, что женщина действительно была беременна. Ранним утром она сказала, что неважно себя чувствует и выйдет подышать свежим воздухом.

Что происходило после того, как женщина вышла на улицу и по какой причине она оставила малыша на земле - будут выяснять правоохранители. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.