Оползень на пляже Одессы: под завалами нашли одежду и пляжные принадлежности (фото, видео)

Согласно предварительной информации, пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

В Одессе под завалом после оползня, который произошел вчера между центральным пляжем и пансионатом «Борей», никого не найдено.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Одессе спасатели ищут человека под оползнем, сошедшим возле пляжа

«Сегодня в 11:40 поисковые работы в месте, где произошел оползень, завершены. Никого не найдено», - говорится в сообщении.

От ГСЧС было привлечено 36 человек личного состава, а также 7 единиц техники.

В ведомстве добавили, что, согласно предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

Хотя это место не туристическое, а пляж – аварийный, одиночные отдыхающие здесь все же загорают. Под слоем земли нашли одежду и пляжные принадлежности. Владельцы этих вещей во время оползня купались в море, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в 17:28 поступила информация о том, что в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей» произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. м.

По состоянию на 21:35 на месте оползня никого не было найдено, поисковые работы приостановили до утра 15 июля в связи с угрозой повторного оползня. Сегодня поисковые работы возобновились.