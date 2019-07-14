В Одессе спасатели ищут человека под оползнем, сошедшим возле пляжа

В Киевском районе города со склона на побережье спустился оползень площадью около 150 квадратных метров.

Спасатели проверяют наличие человека под завалом, возникшем в результате оползня на берегу между центральным пляжем и пансионатом "Борей" в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Информация о смещении почвы со склона на побережье площадью около 150 кв. м поступила в ГСЧС около 17.30.

"Сейчас проводятся работы по проверке возможного нахождения человека под завалом. От ГСЧС привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники", - сообщили спасатели.

По состоянию на 19:15 на месте оползня никого не нашли, поисковые работы продолжаются.