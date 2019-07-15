В Белой Церкви у копов похитили патрульное авто

Неизвестный сел в полицейское авто и поехал, пока патрульные были заняты задержанием нарушителя.

В Белой Церкви хулиганы угнали служебное авто у патрульных полицейских, которые прибыли на вызов.

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Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Белой Церкви, накануне около семи утра патрульные вместе с сотрудниками Белоцерковского отдела полиции прибыли на отработку вызова “Кража” по бульвару Александрийскому. Во время обследования прилегающей территории, полицейские никого не обнаружили, поэтому вернулись к служебному авто, чтобы отправиться на другой вызов.

Когда правоохранители вернулись к машине и сели в салон, к ним подошел неизвестный. Он начал неадекватно и вызывающе себя вести, препятствовал служебному авто тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона.

«Гражданин на замечания не реагировал, оказывал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителе, другой мужчина, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

За 10 минут служебный автомобиль нашли. Авто не получило повреждений, какие-либо вещи или документы не исчезли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

Следователем внесены сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК. Личность преступника установили, угонщик задержан.

Управлением патрульной полиции инициировано служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

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