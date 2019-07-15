В Запорожской области микроавтобус Управления государственной охраны попал в ДТП

В аварии обошлось без жертв.

В воскресенье,14 июля, в Запорожской области микроавтобус Volkswagen Transporter личного состава Управления государственной охраны Украины попал в ДТП.

Об этом сообщила прессслужба УДО в Facebook.

Личный состав возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. В аварии обошлось без жертв.

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"Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы. Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в аварию попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении", - говорится в сообщении.

Авария произошла на трассе между Васильевкой и Мелитополем в Запорожской области. По данным местных СМИ, автомобиль Госохраны столкнулся с автобусами, в которых перевозили детей. В результате аварии никто не пострадал.