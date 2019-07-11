В харьковской многоэтажке сгорел магазин ритуальных услуг «Печальный ангел» (видео)

Спасателям пришлось эвакуировать 43 жильцов квартир жилого дома.

В Харькове в ночь на 11 июля произошел пожар в магазине ритуальных услуг «Печальный ангел», расположенный на первом этаже десятиэтажного жилого дома на улице 23 августа.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило спасателям почти в три часа ночи.

На момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен магазин на площади 80 кв.м. Горели ритуальные изделия и мебель торгового заведения.

Во время пожара произошло задымление помещений непосредственно жилого дома, спасателям пришлось эвакуировать 43 жителей квартир многоэтажки.

Кроме того, пожарные предотвратили распространение пламени на другие торговые заведения, расположенные на первом этаже, а также на квартиры дома.

В 04:25 утра пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения пока устанавливается.

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