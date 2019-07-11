Угостил сладостями и заманил в лес: в Черниговской области задержан растлитель ребенка

Им оказался житель соседнего поселка, инвалид II группы.

В Нежине Черниговской области полиция задержала 51-летнего мужчину, которого подозревают в развращении 11-летней девочки.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, о преступлении заявила мать потерпевшей девочки. Она сообщила полиции о том, что местный житель совершил сексуальное насилие в отношении ее малолетнего ребенка.

Как стало известно, мужчина угостил девочку сладостями, а затем заманил ее в лесополосу, где стал совершать сексуальное насилие.

Во время проведения розыскных мероприятий в Нежине работники сектора криминальной полиции установили местонахождение подозреваемого. Он – житель соседнего поселка, инвалид II группы. Ранее мужчина не имел проблем с законом, но сейчас полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям на территории сопредельных областей.

Правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств. В содеянном мужчина сознался. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 153 УК – сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.