Радиация зашкаливает: в Чернобыле нашли объект, который может убить

Ученый рассказал, что доступ к объекту никак не ограничен.

Археолог Роб Максвелл из Австралии обнаружил в Чернобыльской зоне отчуждения часть крана, который использовался при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и до сих пор является источником опасного для жизни радиационного излучения.

Об этом сообщает Daily Star.

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По словам ученого, он обнаружил клешню крана в лесу, когда посещал зону отчуждения в 2011 году. Счетчик Гейгера зафиксировал показатель в 39,8 микрозиверта в час возле крана. При том что нормальный радиационный фон в обычном городе составляет около 0,17 микрозиверта в час.

«В этом районе есть много объектов, длительный контакт с которыми может убить вас. Клешня - определенно самый опасный из них», - заверил Максвелл.

Также ученый рассказал, что доступ к объекту никак не ограничен, и он может быть опасен в связи с ростом числа туристов, желающих посетить зону отчуждения после выхода сериала «Чернобыль» на американском телеканале HBO.

Как сообщал УНИАН, после выхода сериала "Чернобыль" трафик в зоне отчуждения вырос на 40%.