После выхода сериала "Чернобыль" трафик в зоне отчуждения вырос на 40%

Vodafone обеспечил покрытие 4G для сотрудников и посетителей ЧАЭС в ноябре 2018 года.

За полгода работы 4G-сети на Чернобыльской АЭС потребление интернет-трафика выросло в среднем на 40%.

Читайте такжеРеальные прототипы героев "Чернобыля" от HBO поделились впечатлениями от сериала (видео)

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-релиз Vodafone.

Наиболее интенсивно пользовались 4G во второй половине апреля - в преддверии годовщины Чернобыльской катастрофы. Также повышения трафика наблюдалось в последнюю неделю мая, что можно связать с повышенным интересом к истории ЧАЭС после выхода сериала Чернобыль. В эти дни наблюдалось он вырос на 51-53%.

Напомним, Vodafone обеспечил 4G-покрытие для сотрудников и посетителей ЧАЭС в ноябре 2018 года.

В зоне отчуждения связь обеспечена также в городе Чернобыль и в местах проживания людей, связь работает в нескольких стандартах - 4G/3G/2G.