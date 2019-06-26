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После выхода сериала "Чернобыль" трафик в зоне отчуждения вырос на 40%

14:44, 26 июня 2019
Связь
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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-релиз Vodafone.

Наиболее интенсивно пользовались 4G во второй половине апреля - в преддверии годовщины Чернобыльской катастрофы. Также повышения трафика наблюдалось в последнюю неделю мая, что можно связать с повышенным интересом к истории ЧАЭС после выхода сериала Чернобыль. В эти дни наблюдалось он вырос на 51-53%.

Напомним, Vodafone обеспечил 4G-покрытие для сотрудников и посетителей ЧАЭС в ноябре 2018 года.

В зоне отчуждения связь обеспечена также в городе Чернобыль и в местах проживания людей, связь работает в нескольких стандартах - 4G/3G/2G.

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Теги: #Чернобыль#4G-связь