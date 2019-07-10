цей матеріал доступний українською

Полиция подала апелляцию по делу об "убийстве на мосту" в Днепре

11:13, 10 июля 2019
Происшествия
191 0
Ребята сбросили мужчину с моста в реку / Vyacheslav Abroskin

В Днепре по инициативе полиции и местной прокуратуры обжаловано решение об изменении меры пресечения двум подозреваемым, которые избили 48-летнего мужчину, а затем сбросили его в реку Днепр.

Читайте такжеВ Днепре из СИЗО выпустили парней, которые сбросили мужчину с моста ради видео

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, апелляционная жалоба подана на решение Кировского районного суда Днепра от 4 июля, согласно которому подозреваемых из СИЗО отпустили под домашний арест.

В представленной жалобе правоохранители настаивают на взятии подозреваемых под стражу.

Также в полиции отметили, что 27 июня следственными подразделениями было завершено следствие по факту убийства мужчины, уголовное дело направлено в суд

Как сообщалось, 6 апреля полицейские задержали двух подозреваемых в возрасте 23 года и 26 лет в убийстве 48-летнего мужчины. Они избили потерпевшего и столкнули в реку. Мужчина погиб. При этом злоумышленники снимали факт убийства на видео.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#убийство#мостпогода в Днепре