Полиция подала апелляцию по делу об "убийстве на мосту" в Днепре

Злоумышленники избили мужчину и столкнули в реку. Свои действия они снимали на видео.

В Днепре по инициативе полиции и местной прокуратуры обжаловано решение об изменении меры пресечения двум подозреваемым, которые избили 48-летнего мужчину, а затем сбросили его в реку Днепр.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, апелляционная жалоба подана на решение Кировского районного суда Днепра от 4 июля, согласно которому подозреваемых из СИЗО отпустили под домашний арест.

В представленной жалобе правоохранители настаивают на взятии подозреваемых под стражу.

Также в полиции отметили, что 27 июня следственными подразделениями было завершено следствие по факту убийства мужчины, уголовное дело направлено в суд

Как сообщалось, 6 апреля полицейские задержали двух подозреваемых в возрасте 23 года и 26 лет в убийстве 48-летнего мужчины. Они избили потерпевшего и столкнули в реку. Мужчина погиб. При этом злоумышленники снимали факт убийства на видео.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.