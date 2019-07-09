Появились жуткие подробности смерти матери и двух маленьких сыновей на Херсонщине

Тела погибших членов семьи доставили в морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Появились некоторые подробности о загадочной гибели матери и двух ее маленьких детей из Херсона, тела которых 8 июля обнаружили в Скадовске.

Как стало известно, арендованная приезжей для отдыха квартира находилась в доме по улице Мангубинской. При этом 33-летняя женщина находилась в одной комнате с полиэтиленовым мешком на голове, а мешок был плотно замотан скотчем, передает местный сайт Kherson, ссылаясь на источник в полиции.

"С версией о самоубийстве это не слишком вяжется: надеть себе на голову пакет возможно, а вот самостоятельно обмотать его скотчем так плотно, чтобы через края не проходил воздух — уже сложнее", - говорится в сообщении.

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Детей обнаружили в другой комнате – на кроватях. И видимых признаков телесных повреждений на них действительно не было.

Тела погибших членов семьи тогда же доставили в морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Однако вскрытие, от результатов которого зависит дальнейший ход следствия, пока не начиналось. Оно возможно только после получения соответствующего постановления суда. А по состоянию на утро 9 июля этот документ в распоряжении бюро СМЭ отсутствует.

Правоохранители, тем не менее, начали уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Его будут вести в следственном управлении ГУ Нацполиции Херсонщины, сообщила начальник отдела коммуникации ведомства Ирина Атаманенко.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине нашли тела двух мальчиков, рядом - труп их мамы с пакетом на голове