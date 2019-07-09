На Херсонщине нашли тела двух мальчиков, рядом - труп их мамы с пакетом на голове

Рядом с телом женщины лежали и тела ее двух сыновей.

В Скадовске Херсонской области обнаружили тело местной жительницы и двух ее сыновей 7 и 9 лет.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области. О страшной находке правоохранителям по телефону сообщил бывший муж умершей.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Как сообщает местный сайт "Типичный Херсон", 33-летнюю женщину нашли мертвой с полиэтиленовым пакетом на голове.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Львова мужчина убил кирпичом свою 92-летнюю тещу.