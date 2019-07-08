В Одессе нетрезвый водитель, убегая от полиции, сбил пешехода и сам погиб (видео)

Машину водителя-беглеца остановили ступеньки в магазин.

В Одессе погиб нетрезвый водитель, убегая от полиции, сбил женщину и влетел в магазин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Патрульные заметили мужчину в другом районе города, когда он едва не спровоцировал ДТП, и остановили для проверки. Сразу заподозрили, что он пьян, и пока составляли протокол, мужчина сел за руль и дал газу. Полицейские бросились за ним.

Через несколько кварталов водитель не справился с управлением, вылетел на обочину, сбил женщину, стоявшую на остановке, и влетел в магазин. Его остановили ступеньки.

Женщина получила легкие травмы, от госпитализации отказалась.

Несмотря на то, что машина получила незначительные повреждения, в ней обнаружили мертвого водителя. Экспертиза должна установить причину смерти, предварительно - ее не повлекли травмы.

Как сообщал УНИАН, в городе Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два водителя. Следователи Государственного бюро начали выяснять обстоятельства аварии.