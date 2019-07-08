В Днепре неизвестные взорвали и ограбили банкомат «Приватбанка»
13:13, 08 июля 2019Происшествия
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Сумма похищенных средств не уточняется.
Банк объявил 100 тыс. грн вознаграждения за информацию о подрывниках / фото УНИАН
В Днепре сегодня около 4-х часов утра неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка» и похитили кассеты с деньгами.
Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, банкомат расположен в магазине по ул. Андрея Сахарова в Самарском районе.
Взрывом также поврежден магазин, в котором на тот момент никого не было. После срабатывания сигнализации на место прибыли сотрудники охранной фирмы, которые вызвали полицию.
Предварительно, злоумышленники скрылись с места ограбления на автомобиле. Сумма похищенных средств не уточняется.
«ПриватБанк» объявил 100 тыс. грн вознаграждения за информацию о подрывниках банкомата.
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