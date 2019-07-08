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В Днепре неизвестные взорвали и ограбили банкомат «Приватбанка»

13:13, 08 июля 2019
Происшествия
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Банк объявил 100 тыс. грн вознаграждения за информацию о подрывниках / фото УНИАН

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, банкомат расположен в магазине по ул. Андрея Сахарова в Самарском районе.

Взрывом также поврежден магазин, в котором на тот момент никого не было. После срабатывания сигнализации на место прибыли сотрудники охранной фирмы, которые вызвали полицию.

Предварительно, злоумышленники скрылись с места ограбления на автомобиле. Сумма похищенных средств не уточняется.

«ПриватБанк» объявил 100 тыс. грн вознаграждения за информацию о подрывниках банкомата.

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Теги: #Приватбанк#банкомат#подрывпогода в Днепре