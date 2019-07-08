В Днепре неизвестные взорвали и ограбили банкомат «Приватбанка»

Сумма похищенных средств не уточняется.

В Днепре сегодня около 4-х часов утра неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка» и похитили кассеты с деньгами.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, банкомат расположен в магазине по ул. Андрея Сахарова в Самарском районе.

Взрывом также поврежден магазин, в котором на тот момент никого не было. После срабатывания сигнализации на место прибыли сотрудники охранной фирмы, которые вызвали полицию.

Предварительно, злоумышленники скрылись с места ограбления на автомобиле. Сумма похищенных средств не уточняется.

«ПриватБанк» объявил 100 тыс. грн вознаграждения за информацию о подрывниках банкомата.