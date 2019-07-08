В Одессе стритрейсер, скрываясь от полиции, сбил людей на остановке

Предварительно сообщается, что двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали.

В Одессе в ночь на понедельник, 8 июля, произошла масштабная авария на Адмиральском проспекте.

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Как сообщает местный сайт "УСИ", водитель на BMW пытался скрыться от полиции, не справился с управлением и на углу проспекта и Судостроительной улицы влетел в дерево, а затем в соседний магазин.

Пострадали также пешеходы, которые в момент ДТП находились на тротуаре. Предварительно сообщается, что двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали, а водитель погиб.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной произошла авария с участием Nissan Patrol с военными номерами и Volkswagen Jetta.