В Николаеве водитель маршрутки сильно избил пассажира (видео)

Избиение происходило на глазах у многочисленных прохожих - в том числе детей.

Вечером в среду, 3 июля, на остановке на ул. 3-й Слободской в Николаеве водитель маршрутного такси №2 вытащил из салона и жестоко избил пассажира.

Об этом «Новостям-N» рассказали очевидцы.

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К остановке на 3-й Слободской подъехала маршрутка №2. Микроавтобус остановился в ожидании пассажиров, и стоял достаточно долго, из-за чего люди в салоне начали возмущаться. Один из пассажиров - крепко выпивший мужчина примерно 55-60 лет, начал ругаться громче всех и требовал, чтобы водитель продолжил движение. Вследствие этого возникла словесная перепалка, после чего водитель выволок пассажира на улицу и начал избивать его ногами по голове.

После этого водитель сел в маршрутку и уехал, а его жертва осталась лежать на асфальте. Избиение происходило на глазах у многочисленных прохожих - в том числе детей.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и полицию. Врачи доставили пострадавшего в медицинское учреждение для более тщательного осмотра.

Через 15 минут полиция вернула водителя на место происшествия. По его версии, пьяный пассажир ехал в маршрутке с автовокзала, и все это время выражался нецензурной бранью. В конце концов водитель решил выкинуть его из салона, но тот якобы оказал сопротивление, поэтому и произошла драка.