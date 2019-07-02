"Минирование" детсадов Киева: полиция взрывчатки не обнаружила

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о заминировании детских садов.

По результатам проверки информации о минировании столичных детсадов взрывчатки в дошкольных учреждениях не выявлено.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, проверка детских садов и прилегающей территории завершена. Взрывоопасных и подозрительных предметов не найдено.

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Собеседник агентства добавил, что следователи решают, вносить ли в Единый реестр досудебных расследований информацию о совершении правонарушения по статье 259 УК «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности».

«Это будет выяснено уже завтра», - отметили в отделе.

Как заверили в главке, были проверены все детские сады.

«Цифры нет, но все проверили. Воспитатели разослали сообщение родителям, чтобы они забрали своих детей, потому что проходит проверка», - сказал собеседник агентства.

Информация о количестве людей, которых пришлось эвакуировать, сейчас собирается, и будет обнародована завтра, добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, анонимное сообщение о заминировании всех детсадов в Киеве поступило электронным письмом на адрес ГУ ГСЧС в г. Киеве около 12:00.

Спасатели отправили письмо в СБУ и другие правоохранительные органы.