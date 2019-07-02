Всплыли жуткие подробности гибели на пожаре четырех малышек в Одесской области

На вызов спасатели прибыли быстро, пламя потушили в течение получаса, но было уже поздно.

В понедельник, 1 июля, во время пожара в селе Черное Окнянского района Одесской области погибли четверо малышей.

Как рассказали свидетели, пожар разыгрался на рассвете, в частном домостроении, передают "Факты".

"Над крышей дома появился дымок, который становился все сильнее и сильнее. Начал стрелять шифер. Мы заподозрили что-то неладное, стали стучаться в дом. Никто не отвечал…", — рассказали очевидцы.

Оказалось, что никого взрослых в доме не было. Соседи решили, что деток своих те забрали с собой, однако на поверку все оказалось куда трагичнее.

"Они попросту заперли четырех крошечек, а сами пошли праздновать день рождения соседки. Отмечали здесь, прямо в посадке, в кустах…", — возмущаются сельчане.

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На вопрос: "Кто они, о ком речь идет?" отвечают, что известно, дескать, о ком. О 19-летней Катерине, хозяйке дома, матери двух девочек — двухлетней и пятимесячной.

А еще — о 23-летней Валентине, родственнице хозяйки, сестре ее бывшего мужа, которая приехала в гости буквально на днях со своими маленькими дочерьми, приблизительно такого же возраста, как и хозяйские девочки.

Оставив детей одних в доме, да еще и заперев их, молодые мамы решили гульнуть на дне рождения. По словам сельчан, подобны "посиделки" с мамашами случались и раньше.

"Выпивали они, мы пытались их как-то пристыдить, а они все обещали, что это уже последний раз и больше, дескать, ни грамма в рот не возьмут. А вот нынче-то и вовсе трагедия …", — говорят жители села.

На вызов спасатели прибыли быстро, пламя потушили в течение получаса, но было уже поздно.

"Огонь очень быстро распространялся по помещению: дети сами пробовали открыть входную дверь и запустили туда воздух. Пламя разгорелось с новой силой. Когда его потушили, в доме обнаружили тела четырех детей: трое — в комнате, одна — на полу в коридоре", — рассказал начальник местного подразделения ГСЧС Вадим Гончарук.

Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают эксперты.

Как сообщили правоохранители, ЧП случилось 1 июля около 07.00. "В частном жилом доме, где находились девочки 2017 и 2018 годов рождения, произошло возгорание домашнего имущества. К сожалению, спасатели, которых вызвали местные жители, заметив задымление, обнаружили детей без признаков жизни", — сказали в полиции.

Как установили полицейские, две местные жительницы 19 и 23 лет оставили детей дома без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии их обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза. У одной из горе-мамочек выявили 1,5 промилле в крови.

Решается вопрос о квалификации уголовного производства.

По распоряжению главы Окнянской райадминистрации 2 июля объявлен в районе днем траура: отменили все развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги на зданиях. На полдень запланирована минута молчания.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу для руководителя Одесской ОГА — расследовать пожар и гибель четырех детей.