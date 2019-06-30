В Харькове мошенник выманивал у пенсионеров деньги, обещая установить газовые счетчики

Мужчина брал с пенсионеров предоплату, но не устанавливал приборы.

В Харькове правоохранители разоблачили мошенника, который под видом установки газовых счетчиков обманывал пенсионеров.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, стоимость своих услуг мошенник оценивал в сумму от 500 до 4,9 тыс. грн.

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В течение последнего месяца в Слободской отдела полиции Харькова поступило несколько заявлений от людей преклонного возраста. Они пожаловались на незнакомца, который представлялся работником коммунального предприятия и предлагал установить новые газовые счетчики по льготным ценам. Мошенник брал с пенсионеров предоплату и обещал прийти с прибором на следующий день. Не дождавшись обещанных «услуг», обманутые граждане написали заявления в полицию.

По указанным фактам следователями было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В совершении данных преступлений полицейские разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины, ранее судимого за имущественные преступления. Свою вину мужчина признал и объяснил, что таким образом зарабатывал деньги на жизнь.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет.