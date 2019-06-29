В Харькове в больнице скончалась вторая пострадавшая, на которую упало дерево на базе отдыха

Вчера в результате этого происшествия умерла 48-летняя женщина, еще один пострадавший, 28-летний мужчина, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сегодня в больнице Харькова умерла 27-летняя женщина, на которую вчера упало дерево на базе отдыха.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Волчанском отделе полиции Харьковской области.

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«Она умерла сегодня около полудня, а мужчина остается в тяжелом состоянии», - сказал дежурный полиции.

Согласно сообщению пресс-службы полиции Харьковской области 28 июня около 14:00 в результате порыва ветра на трех человек, отдыхавших на базе в пгт Старый Салтов, упало дерево. В результате происшествия 48-летняя женщина умерла 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые травмы.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».