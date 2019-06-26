Под Киевом на одесской трассе перевернулась фура (видео)

Фура частично перекрыла движение по трассе Киев-Одесса.

В Киевской области в районе села Гребенки Васильковского района перевернулась фура.

Соответствующее видео появилось в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что фура частично перекрыла движение по трассе Киев-Одесса, из-за чего образовалась огромная пробка.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области водитель фуры сбил на смерть двух других водителей, которые ремонтировали грузовик на обочине дороги.