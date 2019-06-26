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Под Киевом на одесской трассе перевернулась фура (видео)

11:02, 26 июня 2019
Происшествия
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На трассе образовалась огромная пробка / скриншот из видео

Соответствующее видео появилось в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что фура частично перекрыла движение по трассе Киев-Одесса, из-за чего образовалась огромная пробка.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области водитель фуры сбил на смерть двух других водителей, которые ремонтировали грузовик на обочине дороги.

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Теги: #ДТП#Киевщинапогода в Киеве