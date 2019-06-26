Под Киевом на одесской трассе перевернулась фура (видео)
11:02, 26 июня 2019Происшествия
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Фура частично перекрыла движение по трассе Киев-Одесса.
На трассе образовалась огромная пробка / скриншот из видео
В Киевской области в районе села Гребенки Васильковского района перевернулась фура.
Соответствующее видео появилось в распоряжении УНИАН.
Отмечается, что фура частично перекрыла движение по трассе Киев-Одесса, из-за чего образовалась огромная пробка.
ДТП на одесской трассе
Как сообщал УНИАН, в Черниговской области водитель фуры сбил на смерть двух других водителей, которые ремонтировали грузовик на обочине дороги.
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