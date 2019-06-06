Уснул за рулем: в Черниговской области фура насмерть сбила двух водителей, которые ремонтировали грузовик (фото)

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Черниговской области водитель фуры сегодня сбил на смерть двух других водителей, которые ремонтировали грузовик на обочине дороги.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Чернигов оперативный".

Читайте такжеВ Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика

Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-01 вблизи с. Лемеши Козелецкого района.

Грузовик стоял на обочине, два водителя его ремонтировали. Водитель на другой машине, которая проезжала мимо, при неизвестных обстоятельствах, не заметил коллег и сбил обоих насмерть.

Информацию подтвердили в патрульной полиции области. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В полиции не исключают, что водитель, который сбил двух человек, заснул за рулем.

Как сообщал УНИАН, в Борисполе патрульные сбили ребенка на пешеходном переходе.