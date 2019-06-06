Уснул за рулем: в Черниговской области фура насмерть сбила двух водителей, которые ремонтировали грузовик (фото)
15:20, 06 июня 2019Происшествия
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Решается вопрос об открытии уголовного производства.
На Ченігівщині грузовик сбил насмерть двух мужчин / фото Чернигов Оперативный
В Черниговской области водитель фуры сегодня сбил на смерть двух других водителей, которые ремонтировали грузовик на обочине дороги.
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Чернигов оперативный".
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Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-01 вблизи с. Лемеши Козелецкого района.
Грузовик стоял на обочине, два водителя его ремонтировали. Водитель на другой машине, которая проезжала мимо, при неизвестных обстоятельствах, не заметил коллег и сбил обоих насмерть.
Информацию подтвердили в патрульной полиции области. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В полиции не исключают, что водитель, который сбил двух человек, заснул за рулем.
фото Чернигов Оперативный
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