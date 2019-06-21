В Запорожье на скамье подсудимых оказался еще один педофил: жертва - четырехлетний ребенок

Сейчас мужчина находится под стражей.

В Запорожье на скамье подсудимых оказался мужчина, который совершал развратные действия в отношении 4-летнего ребенка.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области. Работники прокуратуры собрали доказательства причастности злоумышленника к совершению уголовного правонарушения предусмотренного ч.4 ст. 153 УК Украины (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый вышеуказанные преступные действия совершал по отношению к малолетней девочки 2015 года рождения.

"19 июня 2019 года злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения. В тот же день подозреваемому Ленинским районным судом Запорожья избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас досудебное расследование продолжается", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в Запорожье за изнасилование 2-летней девочки задержали детского фотографа.