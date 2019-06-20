В Запорожье за изнасилование 2-летней девочки задержали детского фотографа

Подозреваемый снимал свои действия на фото и видеокамеру. Полученный контент распространял в закрытых группах в Интернете.

В Запорожье правоохранители задержали 23-летнего фотографа детских праздников и спортивных соревнований по подозрению в изнасиловании 2-летней девочки.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как установили сотрудники полиции, около года назад для обогащения собственной коллекции детской порнографии, а также собственного удовольствия, злоумышленник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку.

«Заметив, что она не рассказала об этом матери, мужчина еще несколько раз насиловал ребенка. При этом свои действия он снимал на фото и видеокамеру», - говорится в сообщении.

По данным полиции, полученный контент он распространял в закрытых группах в Интернете, чтобы получить уникальный контент от других участников групп, тем самым провоцировал их на подобные действия.

Кроме того, мужчина работал фотографом на детских праздниках и спортивных соревнованиях и имел видеоархив с детской порнографией. Подобные видео он распространял среди граждан Украины и иностранцев. В переписках с участниками других групп он обещал поделиться фотографиями девочек-гимнасток, когда те будут переодеваться.

По месту жительства фигуранта полицейские провели обыск. Изъята техника, на которой хранились материалы порнографического характера, она направлена на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 153 (сексуальное насилие) УК Украины.

Жителю Запорожья объявлено о подозрении. Сегодня, 20 июня, его арестовали сроком на 60 суток.