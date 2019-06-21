Трагедия в Одесской области: эксперты назвали причину смерти 11-летней Даши Лукьяненко

Убийца повредил девочке ножом сонную артерию.

Непосредственной причиной смерти 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко была колото-резаная рана шеи.

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К такому выводу пришли судебные медики, исследовавшие тело ребенка, передает "Думская". Вооруженный ножом убийца повредил девочке сонную артерию.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

19 июня при отработке территории в Ивановке полицейские провели обыск в одном из домовладений. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.