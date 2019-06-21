Массовые "минирования" в Харькове: полиция эвакуировала более 22 тысяч человек из 232 объектов

Среди "заминированных" объектов были более 200 детсадов, аэропорт, железнодорожный вокзал, станция метро.

В Харькове вчера из-за ложного сообщения о заминировании 232 объектов эвакуировали более 22 тысяч человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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Отмечается, что информация о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях, 227 городских детсадах, аэропорту, на железнодорожном вокзале одной из станций метро и в заведении на улице Благовещенской поступила в полицию 20 июня.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали все указанные заведения и учреждения, эвакуировали 22562 человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, сотрудники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, сотрудники территориальных отделов полиции.

Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 20 июня, в последний день подачи документов для участия в парламентских выборах, дважды "заминировали" здание ЦИК.