Шпионские программы и перехват разговоров: в СБУ рассказали, как оккупанты следили за украинцами
Служба безопасности Украины разоблачила канал противоправных поставок на временно оккупированные территории Донбасса специализированного шпионского программного обеспечения для перехвата телефонных разговоров, которое боевики устанавливали на мобильные устройства граждан на контрольно-пропускных пунктах.
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Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Facebook. "Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники осуществляли сбыт боевикам "Д/ЛНР" специализированного шпионского оборудования, которое позволяло получать несанкционированный удаленный контроль за работой телефонных терминалов и их содержимым без ведома владельцев. Также террористы устанавливали программы на мобильные телефоны граждан Украины во время проведения так называемых "фильтрационных" мероприятий на контрольно-пропускных пунктах", - говорится в сообщении.
По заключению экспертов, с помощью установленных программ боевики перехватывали телефонные разговоры и смс-переписку граждан, в том числе, при использовании популярных мессенджеров. "Они получали доступ к файлам, размещенным на мобильном устройстве, и отслеживали местонахождение абонента", - заявляют в СБУ.
По информации спецслужбы, снятые данные террористы использовали, в частности, для искусственных обвинений граждан в "работе" на украинские власти, что позволяло им шантажировать мирных жителей для получения собственной выгоды.
Во время обысков в районе проведения операции Объединенных сил по месту жительства и пребывания двух злоумышленников правоохранители изъяли 100 тыс. грн и 18 тыс. российских рублей, которые они получили со счетов российских банков за поставки специализированного шпионского оборудования.
Сотрудники СБУ также изъяли более 3 тыс. единиц специализированного оборудования, которое отправлено на экспертизу.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.